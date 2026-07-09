Travolto da un macchinario mentre lavora in cantiere muore operaio 48enne

Da ilgazzettino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un macchinario durante un intervento in un cantiere. L’incidente è avvenuto a Sesto Fiorentino. La vittima risiedeva a San Martino di Lupari e lascia la moglie e due figli piccoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

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SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino, è morto Cornel Titi Teslaru, 48 anni, residente a San Martino di Lupari. A casa lo aspettavano la moglie e due figli piccoli. Morto sul lavoro L'incidente è avvenuto questa mattina, 9 luglio, intorno alle sei all'interno di un cantiere edile di Sesto Fiorentino. Dalle prime informazioni sembra che Teslaru sia stato colpito da un macchinario: l'uomo faceva parte di una squadra di operai specializzati proveniente da Treviso. Il 48enne è stato subito soccorso e portato in ospedale dove è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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