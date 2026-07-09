Un operaio di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un macchinario durante un intervento in un cantiere. L’incidente è avvenuto a Sesto Fiorentino. La vittima risiedeva a San Martino di Lupari e lascia la moglie e due figli piccoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino, è morto Cornel Titi Teslaru, 48 anni, residente a San Martino di Lupari. A casa lo aspettavano la moglie e due figli piccoli. Morto sul lavoro L'incidente è avvenuto questa mattina, 9 luglio, intorno alle sei all'interno di un cantiere edile di Sesto Fiorentino. Dalle prime informazioni sembra che Teslaru sia stato colpito da un macchinario: l'uomo faceva parte di una squadra di operai specializzati proveniente da Treviso. Il 48enne è stato subito soccorso e portato in ospedale dove è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Travolto da un macchinario mentre lavora in cantiere, muore operaio 48enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sesto Fiorentino: muore operaio travolto da macchinario in un cantiereUn operaio di 48 anni è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere in via Lucchese, a Sesto Fiorentino.

Travolto da un albero mentre lavora nel bosco: operaio muore sul colpoNella mattina di oggi, in una zona boschiva difficile da raggiungere, un operaio di 52 anni è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava nel...

Temi più discussi: Scende dall'auto dopo un tamponamento e viene travolto da un'altra macchina: morto un 65enne; Travolto da un palo delle telecomunicazioni: operaio muore dopo 4 giorni di agonia; Fiammata dal macchinario, operaio gravemente ustionato; Belluno, incidente sulla strada Agordina: scende dall'auto in galleria per cercare lo specchietto ma viene investito da un altro mezzo. Così è morto a 79 anni Roberto Penso.

Incidente mortale sul lavoro questa mattina in via delle Fabbriche a Genova, dove un operaio di circa 60 anni, intorno alle 9.30 è rimasto travolto da un carico, forse un macchinario, trasportato con un muletto. L'uomo è stato subito soccorso dal 118 e da un'a x.com

schifato dalla società reddit

Travolto da un macchinario mentre lavora in cantiere, muore operaio 48enneSAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino, è morto Cornel Titi Teslaru, 48 anni, residente a San Martino di Lupari. msn.com

Sesto Fiorentino: muore operaio travolto da macchinario in un cantiereL'operaio sarebbe stato colpito da un macchinario, ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase adi accertamento. I soccorsi sono stati immediati, ma l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale. firenzepost.it