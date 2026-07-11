Precipita con il parapendio | pilota muore a 53 anni
Un pilota di parapendio di 53 anni è morto oggi pomeriggio in provincia di Treviso, a Molino di Fratta di Tarzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è precipitato durante il volo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima era residente in provincia di Firenze, ma originaria di Bolzano. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Treviso, 11 luglio 2026 - Tragedia oggi pomeriggio in provincia di Treviso. Secondo quanto riferito, un pilota di parapendio, T. P., 53 anni, originario di Bolzano ma residente in provincia di Firenze, è morto in località Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso. La dinamica . L'uomo, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo con la sua vela, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, il Soccorso alpino e i carabinieri di Vittorio Veneto e di Cison di Valmarino. Purtroppo, però, ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto appreso, il pilota avrebbe avuto un malore nella fase di atterraggio e sarebbe precipitato in un vigneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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