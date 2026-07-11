Precipita con il deltaplano e finisce tra le vigne morto 53enne padre di tre figli a Treviso

Un uomo di 53 anni è morto a Treviso dopo essere precipitato con il deltaplano durante l’atterraggio. L’incidente si è verificato in un vigneto a Tarzo, nel Trevigiano. La vittima, padre di tre figli, è finita tra le piante, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Thomas Pizzedaz, 53 anni, è morto dopo essere precipitato con il deltaplano in un vigneto a Tarzo, nel Trevigiano. L'incidente è avvenuto durante la fase di atterraggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un malore improvviso o un guasto tecnico alla vela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Precipita col deltaplano tra le vigne: 53enne morto sul colpoUn uomo di 53 anni è morto sul colpo dopo esser precipitato con il deltaplano tra le vigne a Revine Lago.

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