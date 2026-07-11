Un uomo di 53 anni è morto sul colpo dopo esser precipitato con il deltaplano tra le vigne a Revine Lago. L’incidente è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo, vicino alla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta non è ancora chiarita. La zona è stata transennata per le verifiche delle autorità competenti.

REVINE LAGO (TREVISO) - Cinquantatreenne precipita con il deltaplano e muore sul colpo: l'incidente è avvenuto a Revine Lago, non lontano dalla strada provinciale meno di un'ora fa. L'incidente Il pilota, Thomas Pizzedaz, si era lanciato dalle alture circostanti: qualcosa in fase di atterraggio non ha funzionato e la vela ha cominciato a vorticare. Il paracadute d'emergenza non si è attivato in tempo e l'uomo, residente in provincia di Firenze, ha perso la vita sul colpo. Sul posto il Suem con l'elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. L'uomo è precipitato in mezzo a dei vigneti: per lui non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Precipita col deltaplano tra le vigne: 53enne morto sul colpo

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