Un uomo di 53 anni è deceduto sul colpo in seguito a un incidente con il parapendio avvenuto a Revine Lago, vicino a una strada provinciale. L’incidente si è verificato meno di un’ora fa tra le vigne della zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche e le indagini sul caso.

REVINE LAGO (TREVISO) - Cinquantatreenne precipita con il parapendio e muore sul colpo: l'incidente è avvenuto a Revine Lago, non lontano dalla strada provinciale meno di un'ora fa. Il pilota si era lanciato dalle alture circostanti: qualcosa in fase di atterraggio non ha funzionato e la vela ha cominciato a vorticare. Il paracadute d'emergenza non si è attivato in tempo e l'uomo, residente in provincia di Firenze, ha perso la vita sul colpo. Sul posto il Suem con l'elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. L'uomo è precipitato in mezzo a dei vigneti: per lui non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Precipita col parapendio tra le vigne: 53enne morto sul colpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aereo COLPISCE PARAPENDIO Ecco cos'è successo!

Notizie e thread social correlati

Perde il controllo del parapendio e precipita nel vuoto: morto sul colpoLunedì 1° giugno, poco prima di mezzogiorno, un parapendio ha perso quota improvvisamente sopra il Monte Baldo, vicino a Malcesine.

Precipita con il parapendio sul Monte Baldo: morto un turista svizzero di 37 anniUn turista svizzero di 37 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio sul Monte Baldo.

Temi più discussi: Precipita col parapendio: la vela tocca i cavi elettrici, grave un uomo di 63 anni; Precipita col parapendio, il paracadute d'emergenza gli salva la vita. Il video del recupero; Muore in un incidente con il parapendio in Alto Adige, illeso il passeggero; Urta i cavi dell’alta tensione e precipita col parapendio: grave un 63enne.

Precipita col parapendio tra le vigne: 53enne morto sul colpoREVINE LAGO (TREVISO) - Cinquantatreenne precipita con il parapendio e muore sul colpo: l'incidente è avvenuto a Revine Lago, non ... msn.com

L’ ADIGE.IT * ALPE DI SIUSI, PRECIPITA COL PARAPENDIO IN TANDEM: MORTO agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews-tn-… x.com

Cade col parapendio in Veneto, grave modenese di 63 anniIl pilota ha urtato contro i cavi dell'alta tensione, è ricoverato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. L'incidente nel bellunese ... rainews.it