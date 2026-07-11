Pop-up cookie e banner | perché navigare da smartphone è complicato soprattutto per la GenZ

Da panorama.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un anno dopo l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, il 28 giugno 2025, la navigazione da smartphone presenta ancora difficoltà. Banner che non si chiudono, pop-up pubblicitari che coprono l’intero schermo e moduli con caratteri minuscoli ostacolano l’esperienza, in particolare per la Generazione Z.

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Banner di siti che non si chiudono, pop-up pubblicitari che coprono lo schermo intero, moduli da compilare con caratteri piccolissimi. A un anno (era il 28 giugno 2025) dall’entrata in vigore dell’European Accessibility Act (EAA), la navigazione da mobile resta tutt’altro che semplice. La fotografia di un’esperienza online complicata da barriere è stata scattata da una ricerca condotta da YouGov per Accessiway, leader europeo nell’accessibilità digitale e parte del gruppo team.blue. Un problema non insignificante, visto che sempre più attività quotidiane passano dal cellulare: home banking, acquisti online, prenotazione di visite mediche, servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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