Banner di siti che non si chiudono, pop-up pubblicitari che coprono lo schermo intero, moduli da compilare con caratteri piccolissimi. A un anno (era il 28 giugno 2025) dall’entrata in vigore dell’European Accessibility Act (EAA), la navigazione da mobile resta tutt’altro che semplice. La fotografia di un’esperienza online complicata da barriere è stata scattata da una ricerca condotta da YouGov per Accessiway, leader europeo nell’accessibilità digitale e parte del gruppo team.blue. Un problema non insignificante, visto che sempre più attività quotidiane passano dal cellulare: home banking, acquisti online, prenotazione di visite mediche, servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pop-up, cookie e banner: perché navigare da smartphone è complicato, soprattutto per la GenZ

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