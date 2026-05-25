Ti senti spiato online? Il gesto da 30 secondi coi cookie che cambia tutto sullo smartphone
Un utente ha segnalato di aver notato un cambiamento nelle pubblicità online dopo aver eseguito un’azione di circa 30 secondi sui cookie. Dopo aver cliccato su un avviso riguardante i cookie, ha iniziato a ricevere pubblicità mirate che sembrano seguire le sue attività su diversi dispositivi. La modifica si è verificata subito dopo aver interagito con le impostazioni dei cookie.
C’è un momento preciso in cui ci si accorge dei cookie: quando iniziano a seguirci online, con pubblicità che sembrano leggerci nella mente. Tutto comodo, finché non diventa invasivo. o peggio, finché il telefono non inizia a rallentare. Ed è proprio lì che entra in gioco una pratica spesso sottovalutata ma decisiva: cancellarli. I cookie non sono altro che piccoli file di testo che i siti web salvano sui nostri dispositivi per ricordare informazioni su di noi: login, preferenze, cronologia di navigazione. Questo meccanismo rende l’esperienza più fluida, ma apre anche una questione concreta di privacy digitale. Eliminarli non significa solo fare pulizia, ma anche ridurre il tracciamento, recuperare spazio prezioso e restituire velocità a un dispositivo che sembra aver perso lo sprint originale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Notizie e thread social correlati
Francesco De Carlo, primo italiano da Jimmy Fallon: ‘Ti giochi tutto in pochi secondi’Un comico italiano è stato ospite del programma televisivo condotto da Jimmy Fallon, diventando il primo italiano a partecipare a quella trasmissione.
Come puoi creare un PDF da qualsiasi file in pochi secondi (il trucco che nessuno ti dice)Una guida spiega come trasformare rapidamente qualsiasi file in un PDF, indicando un metodo semplice e immediato.