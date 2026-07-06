Perché sono i giovani a trovare più frustrante navigare da smartphone

I giovani trovano più frustrante navigare da smartphone perché molte attività quotidiane come comprare biglietti, fare bonifici, prenotare visite mediche e acquistare scarpe vengono effettuate tramite dispositivi mobili. Lo smartphone è diventato il principale strumento per accedere ai servizi digitali, ma spesso presenta difficoltà di utilizzo o limitazioni che aumentano la percezione di frustrazione tra questa fascia di utenti.

Comprare un biglietto del treno, fare un bonifico, prenotare una visita medica, acquistare un paio di scarpe. Sempre più attività quotidiane passano dallo smartphone, che oggi rappresenta il principale punto di accesso ai servizi digitali. Secondo gli ultimi dati Audiweb, nel 2025 gli utenti mensili che hanno navigato da dispositivi mobili sono stati oltre quaranta milioni. Eppure usare internet dal telefono non è sempre un’esperienza semplice. Pop-up che interrompono la lettura, banner pubblicitari invasivi, richieste di consenso ai cookie, moduli lunghi da compilare e pagine che si caricano lentamente sono ormai parte della navigazione quotidiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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