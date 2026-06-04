A Milano, sono stati sventati 159 tentativi di truffa agli anziani, con i malviventi che utilizzano tecniche sempre più sofisticate. Tra le strategie adottate, ci sono richieste di controlli improvvisi come verifiche sulla presenza di gioielli in casa, anche attraverso affermazioni false come l’utilizzo dell’auto per rapine. Le forze dell’ordine segnalano un'evoluzione nelle modalità di inganno, rendendo più difficile riconoscere le truffe.

Milano – “La sua auto risulta essere stata usata per una rapina in una gioielleria. Ha gioielli in casa? Dobbiamo fare subito un’ispezione ”. Questo è lo stratagemma principe che negli ultimi mesi i truffatori utilizzano per ingannare le vittime, generalmente anziane, per spogliarle di ori e preziosi. Ogni giorno la messa in scena si ripete e parte sempre dalla telefonata di un “finto maresciallo” per non destare sospetti e allarmare l’interlocutore. Ma la guerra ai malviventi non si ferma: da gennaio ad aprile, i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno sventato 159 raggiri, di cui 43 solo nella metropoli, denunciando a piede libero 151 persone e arrestandone 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Truffe agli anziani, solo a Milano sventati 159 raggiri: “Malviventi evoluti, cambiano le tecniche”

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