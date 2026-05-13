A Napoli la centrale delle truffe agli anziani 116 colpi in tutta Italia in un anno | 10 arresti

A Napoli, i carabinieri stanno eseguendo un’operazione contro una rete di truffe agli anziani. In un anno, sono stati segnalati 116 tentativi di truffa in tutta Italia. Otto uomini sono stati arrestati nell’ambito dell’indagine. Le forze dell’ordine collaborano tra Napoli e Tivoli per identificare i responsabili di questa serie di episodi. L’attività ha coinvolto anche il sequestro di alcuni strumenti utilizzati dai malviventi.

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I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, coadiuvati nella fase operativa dal personale del Comando Provinciale di Napoli, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di dieci persone, tutte italiane, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione nella forma aggravata. L’indagine è partita dopo l’ennesima truffa ai danni di un anziano. Quando i militari di Tivoli hanno sequestrato cellulari e schede sim a uno degli indagati, è apparso subito chiaro che dietro quel singolo episodio si nascondeva qualcosa di molto più grande.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - A Napoli la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno: 10 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in tutta Italia: 10 arresti(Adnkronos) – Dieci persone, tutte italiane, sono state arrestate dai Carabinieri per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e... Da Napoli truffavano anziani in tutta Italia: 116 colpi in un anno, bottino da 500mila euroAll'alba di oggi, a Napoli, i carabinieri hanno arrestato 10 soggetti, accusati di far parte di una banda specializzata nelle truffe ai danni di... Temi più discussi: A Napoli la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno: 10 arresti; A Napoli la centrale telefonica per le truffe agli anziani in tutta Italia: 10 arresti; Arrestai a Napoli Centrale in stazione; Operazione stazioni sicure: tre arresti a Napoli centrale. ?? Il @SSCNapoli sfida il @ChelseaFC per Robinho Yao Gavi, talento del #Ghana U17 Un nuovo giovane talento sarebbe finito nei radar del Napoli: si chiama Robinho Yao Gavi, punta centrale di piede destro che milita nell' #Hakla Sporting Club, formazion x.com Viaggio da sola a Napoli reddit Truffe agli anziani la centrale a Napoli: in carcere 21 affiliatiSpietati, cinici, impietosi, i componenti della banda del finto carabiniere avevano la loro base a Napoli ma operavano in tutta Italia. Dopo la camorra, questo è il brand più nero e spregevole delle ... ilmattino.it Sciopero a Napoli, i manifestanti occupano la stazione Centrale: i dati sull'affluenzaUn foltissimo gruppo di manifestanti composto da giovani e membri dei sindacati di base, hanno forzato l'ingresso nella Stazione Centrale di Napoli per portare la protesta anche in uno degli snodi ... ilmattino.it