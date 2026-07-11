Polizia di Stato Maiorano FdI | Venti nuovi operatori in arrivo a Taranto

Venti nuovi agenti della Polizia di Stato saranno assegnati alla provincia di Taranto. La presenza di personale aggiuntivo rientra in un piano del Governo per rafforzare gli organici nelle forze di polizia in Puglia. La decisione è stata comunicata da rappresentanti politici locali.

Tarantini Time Quotidiano Venti nuovi operatori della Polizia di Stato saranno assegnati alla provincia di Taranto nell’ambito del piano di potenziamento degli organici disposto dal Governo per la Puglia. A renderlo noto è il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, che evidenzia come il rafforzamento riguardi complessivamente 144 unità distribuite nelle sei province pugliesi. Secondo il parlamentare, l’incremento del personale contribuirà a rafforzare il controllo del territorio e le attività di prevenzione, con possibili ulteriori assegnazioni destinate ai reparti specialistici della Polizia di Stato. “Il potenziamento degli organici della Polizia di Stato è un tema che ho posto all’attenzione del Governo anche attraverso una specifica interrogazione parlamentare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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