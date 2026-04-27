Accordo Acciaierie d’Italia–Tecnopolo Maiorano | Taranto al centro della transizione
Un nuovo accordo tra Acciaierie d’Italia e la Fondazione Tecnopolo Mediterraneo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nella zona di Taranto. Il deputato di Fratelli d’Italia ha commentato questa iniziativa come un passo verso il rilancio industriale e ambientale della città. La firma dell'intesa rappresenta un momento importante per l'area, che si trova al centro di un processo di transizione economica e ambientale.
Tarantini Time Quotidiano Un passo verso il rilancio industriale e ambientale di Taranto. È il commento del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano sull’accordo siglato tra Acciaierie d’Italia e la Fondazione Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. “Accolgo con grande soddisfazione l’accordo siglato tra Acciaierie d’Italia e la Fondazione Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un’intesa che rappresenta un segnale concreto di rilancio per Taranto e per l’intero sistema industriale italiano”. Secondo il parlamentare, l’intesa indica una direzione precisa, fondata su innovazione, ricerca e sostenibilità, elementi ritenuti centrali per rafforzare la competitività del territorio e costruire prospettive di sviluppo duraturo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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Acciaierie d’Italia e Tecnopolo, accordo su ricerca e sostenibilità - facebook.com facebook
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