Accordo Acciaierie d’Italia–Tecnopolo Maiorano | Taranto al centro della transizione

Un nuovo accordo tra Acciaierie d’Italia e la Fondazione Tecnopolo Mediterraneo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nella zona di Taranto. Il deputato di Fratelli d’Italia ha commentato questa iniziativa come un passo verso il rilancio industriale e ambientale della città. La firma dell'intesa rappresenta un momento importante per l'area, che si trova al centro di un processo di transizione economica e ambientale.