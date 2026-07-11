polizia di stato la bandiera storica delle guardie di pubblica sicurezza trasferita dal vittoriano al viminale

Sabato mattina, la bandiera storica delle guardie di pubblica sicurezza è stata trasferita dal Vittoriano al Viminale. L’evento si è svolto in presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine. La bandiera è stata portata in una cerimonia ufficiale, senza incidenti o alterazioni. Il trasferimento si è concluso con la consegna al ministero dell’Interno, che ora custodisce il simbolo storico.

Evento sabato mattina al Vittoriano e poi al Viminale per il trasferimento della bandiera storica delle guardie di pubblica sicurezza al ministero dell'Interno. L’11 luglio del 1852 nasceva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e il loro più antico stendardo è stato trasferito negli gli uffici del capo della polizia Vittorio Pisani. Prima del trasferimento dal Vittoriano, la bandiera ha ricevuto gli onori di un picchetto in armi della polizia. Giunta al palazzo del Viminale, la bandiera è stata accolta dal prefetto Pisani e dal con il direttore generale della pubblica sicurezza Carmine Belfiore. «Questo momento – ha detto Pisani – ha un profondo significato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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La storica bandiera del Corpo delle Guardie trasferita dal Vittoriano al Viminale

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