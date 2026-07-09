Sicurezza Bergamo al Viminale da Piantedosi | Rafforzeremo gli organici di polizia

Il ministro dell’interno ha annunciato a Bergamo l’intenzione di aumentare le risorse per le forze di polizia e di investire in tecnologie per la sicurezza urbana. Sono previsti interventi specifici per migliorare la gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Nessuna data o dettaglio su tempi e modalità delle misure.

Bergamo. Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, investire nelle tecnologie per la sicurezza urbana e affrontare le criticità legate alla gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Questi i principali temi al centro dell’incontro che si è svolto mercoledì 9 luglio al Viminale tra la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al confronto ha preso parte anche il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi. L’incontro, più volte sollecitato dall’amministrazione, è servito a fare il punto sulla situazione della sicurezza nel capoluogo, città che negli ultimi... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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