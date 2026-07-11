Nel carcere di Poggioreale sono stati sequestrati 76 smartphone, 2,5 chili di hashish e sei droni. La polizia penitenziaria ha condotto un blitz che ha portato al ritrovamento di questi oggetti, segnando un record di sequestri nel penitenziario napoletano. Le operazioni di controllo contro attività illecite nelle carceri campane hanno registrato un aumento significativo.

Poggioreale: record di sequestri nel carcere di Napoli. La polizia penitenziaria intercetta 76 cellulari, 2,5 kg di hashish e blocca 6 droni. Le attività di contrasto all’illegalità all’interno delle strutture carcerarie campane registrano un picco senza precedenti. Nel corso del mese di giugno, presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, il personale della polizia penitenziaria ha portato a termine una serie di maxisequestri che hanno consentito di intercettare 76 dispositivi per la comunicazione, tra cui miniphone e telefoni di ultima generazione. I dati relativi a questa massiccia operazione di controllo e le conseguenti denunce sulle condizioni lavorative degli agenti sono stati diffusi dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Poggioreale, blitz nel carcere di Napoli: sequestrati droni, droga e decine di smartphone

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POGGIOREALE, DENTRO IL CARCERE PIÙ GRANDE DITALIA

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