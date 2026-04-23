Negli ultimi giorni, le forze di polizia penitenziaria hanno sequestrato un coltello a serramanico, sette cellulari e una quantità di droga all’interno del carcere di Poggioreale, a Napoli. Il ritrovamento è avvenuto durante controlli di routine condotti nel penitenziario. I reperti sono stati sequestrati e messi a disposizione delle autorità competenti per ulteriori accertamenti. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine tramite comunicato ufficiale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un coltello a serramanico, insieme a 7 cellulari e droga, sono stati trovati e sequestrati nei giorni scorsi dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale, a Napoli. A renderlo noto è l’Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. La sostanza stupefacente, 100 grammi di hashish, è stata scoperta nel Reparto “Milano”, grazie al fiuto di cani antidroga A-Iron e Tyson. “La polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale – commentano Moretti e Auricchio – si conferma un’eccellenza, in grado di garantire un ambiente sicuro e legale nonostante le ben note carenze d’organico e le difficile condizioni operative”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coltello, 7 cellulari e droga sequestrati nel carcere di Poggioreale a Napoli

Napoli: Carcere di Poggioreale un inferno in terra

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