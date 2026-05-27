Un drone carico di hashish e cocaina è stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria mentre si dirigeva verso il carcere di Poggioreale. Il velivolo, che trasportava sostanze stupefacenti, è stato sequestrato. La polizia ha fermato il drone e recuperato la droga. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite. La scoperta avviene nel contesto di controlli contro il traffico di droga nelle vicinanze delle strutture penitenziarie.

Un drone carico di droga destinata al carcere di Poggioreale è stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria. Sequestrati circa 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, mentre il velivolo è riuscito a fuggire. Nuovo tentativo di introdurre droga nel carcere di Carcere di Poggioreale attraverso l’utilizzo di un drone. L’episodio, avvenuto ieri e reso noto dall’Ussp, ha portato al sequestro di quasi un chilogrammo di sostanze stupefacenti grazie all’intervento della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto emerso, il drone trasportava circa 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina destinati all’interno dell’istituto penitenziario napoletano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, drone con droga diretto al carcere di Poggioreale: sequestrati hashish e cocaina

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Napoli, precipita drone diretto a Poggioreale: trasportava droga e smartphone

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