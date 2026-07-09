Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France, corsa di 186 km da Pau a Gavarnie-Gedre. Lo sloveno ha attaccato 43 km prima del traguardo sul Tourmalet, lasciando indietro gli altri ciclisti. Dopo aver aperto un divario durante la discesa, ha aumentato la distanza nell’ultimo muro di salita, conquistando così la vittoria e tornando in maglia gialla.

È sempre il solito Tadej Pogacar: lo sloveno conquista la sesta tappa del Tour de France 2026, frazione di 186 km da Pau a Gavarnie-Gedre. Il Campione del Mondo attacca a 43 km dalla fine sul Tourmalet, crea il vuoto tra la fine della salita e tutta la discesa e poi aumenta il divario nell’ultimo muro di giornata. Tadej rifila oltre due minuti e quaranta a Jonas Vingegaard, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio virtuale per Isaac del Toro., Tadej Pogacar inizia fin da subito a mettere le mani sul Tour de France 2026, sua la sesta tappa a Gavarnie-Gedre. I 186 con partenza a Pau si aprono subito con un triplo attacco: Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Huub Artz (Lotto-Intermarché) e successivamente anche Mads Pedersen (Lidl-Trek) provano a prendere il largo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Prima vittoria per Pogacar! Domina sul Tourmalet e torna in maglia gialla

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