PNRR ricostruzione Emilia-Romagna | Sogesid La sinergia tra gli Enti e il coordinamento del Commissario decisivi per raggiungere gli obiettivi

Sogesid ha annunciato di aver superato gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli interventi di gestione del rischio alluvione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La società ha sottolineato che la collaborazione tra gli enti coinvolti e il coordinamento del commissario sono stati fattori chiave per il successo dei lavori.

Sogesid accoglie con grande soddisfazione il raggiungimento e il superamento del target previsto dal PNRR relativo agli interventi per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il completamento di 317 interventi entro il 30 giugno, rispetto ai 190 fissati come obiettivo dal PNRR, costituisce un risultato di assoluto rilievo che conferma la capacità delle istituzioni di operare con efficacia, tempestività e visione condivisa, assicurando il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea. Tra gli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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