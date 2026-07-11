Entro il 30 giugno, sono state completate 317 opere legate alla gestione del rischio alluvione e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, superando il target di 190 interventi previsto con fondi Pnrr. La struttura commissariale aveva come obiettivo di portare a termine i lavori in tempo, e ha raggiunto questo risultato, continuando comunque le attività di intervento.

L’obiettivo era completare, entro il 30 giugno, 190 interventi tra i 335 finanziati con fondi Pnrr per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; obiettivo raggiunto e superato da parte della struttura commissariale, che ha portato a termine, a quella data, 317 opere. A farlo sapere, ieri, lo stesso commissario straordinario di governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Fabrizio Curcio, che ha ricordato anche come l’importo complessivo oggetto di rendicontazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza sia di 290 milioni di euro, nell’ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica e, nello specifico, della componente a tutela del territorio e della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, completate 317 opere del Pnrr. Il commissario Curcio: «Superato il target, ora si continua a lavorare»

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Ricostruzione post-alluvione: a che punto sono i lavori tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche

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