Sogesid ha annunciato di aver superato gli obiettivi del PNRR per interventi contro il rischio alluvione e idrogeologico nelle aree colpite nel 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La società sottolinea che il successo si deve alla collaborazione tra enti e al coordinamento del Commissario. La gestione dei progetti si è basata sulla sinergia tra le istituzioni coinvolte, ritenuta fondamentale per il raggiungimento dei risultati.

Sogesid accoglie con grande soddisfazione il raggiungimento e il superamento del target previsto dal PNRR relativo agli interventi per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il completamento di 317 interventi entro il 30 giugno, rispetto ai 190 fissati come obiettivo dal PNRR, costituisce un risultato di assoluto rilievo che conferma la capacità delle istituzioni di operare con efficacia, tempestività e visione condivisa, assicurando il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea. Tra gli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - PNRR e ricostruzione Emilia-Romagna. Sogesid: "La sinergia tra gli Enti e il coordinamento del Commissario, decisivi per raggiungere gli obiettivi"

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