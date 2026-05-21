Alluvione in Emilia-Romagna il miliardo bruciato del Pnrr e la ricostruzione flop

Recentemente si è tornato a parlare di un miliardo di euro destinato alla ricostruzione in Emilia-Romagna, soldi che erano stati stanziati nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, a distanza di mesi, non ci sono notizie concrete su come quei fondi siano stati impiegati o se siano stati utilizzati per le attività di ricostruzione post-alluvione. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle operazioni di ricostruzione.

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Evaporato. Che fine ha fatto il miliardo di euro che doveva servire a ricostruire l’ Emilia-Romagna dopo l’ alluvione del 2023, quello dopo il quale Giorgia Meloni si mise a girare alcune zone colpite indossando stivali di gomma in mezzo al fango, per la più classica delle passerelle? È sparito tra ordinanze, target riscritti, cantieri mai partiti e responsabilità divise così tanto da sembrare di nessuno. Tre anni dopo quella devastazione, la ricostruzione si presenta alla scadenza del 30 giugno 2026 con un conto politico pesantissimo: il fondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ) si è ridotto da 1,2 miliardi a 290 milioni. Consap doveva accelerare la ricostruzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Alluvione in Emilia-Romagna, il miliardo bruciato del Pnrr e la ricostruzione flop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maltempo in Emilia Romagna: si alza il livello del fiume Marecchia a Rimini | Il video Sullo stesso argomento A che punto è la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna di 3 anni faBologna, 6 maggio 2026 - Ricostruzione, mitigazione del rischio, sostenibilità dei territori e delle infrastrutture di trasporto. Leggi anche: Emilia-Romagna, tre anni fa la terribile alluvione: il ricordo dei vigili del fuoco Tre anni fa l’ #alluvione in #EmiliaRomagna, oltre 35.000 #vigilidelfuoco si alternarono senza sosta tra acqua e fango per i soccorsi: più di 20.000 interventi in 3 mesi, 300 missioni aeree in elicottero per salvare centinaia di persone #16maggio #pernondimenti x.com Tre anni fa l'alluvione in Romagna, il ricordo dei vigili del fuocoTre anni fa l'alluvione in Emilia-Romagna, oltre 35mila vigili del fuoco si alternarono senza sosta tra acqua e fango per i soccorsi: più di ventimila interventi in tre mesi, 300 missioni aeree in eli ... bologna.repubblica.it Alluvione in Emilia Romagna: sono passati 3 anni e privati e imprese sono ancora nei guaiAmaro anniversario. Sono passati tre anni dal terribile alluvione in Emilia Romagna (due fasi, 2-17 maggio 2023) e ... blitzquotidiano.it