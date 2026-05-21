Alluvione in Emilia-Romagna il miliardo bruciato del Pnrr e la ricostruzione flop
Recentemente si è tornato a parlare di un miliardo di euro destinato alla ricostruzione in Emilia-Romagna, soldi che erano stati stanziati nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, a distanza di mesi, non ci sono notizie concrete su come quei fondi siano stati impiegati o se siano stati utilizzati per le attività di ricostruzione post-alluvione. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle operazioni di ricostruzione.
Evaporato. Che fine ha fatto il miliardo di euro che doveva servire a ricostruire l’ Emilia-Romagna dopo l’ alluvione del 2023, quello dopo il quale Giorgia Meloni si mise a girare alcune zone colpite indossando stivali di gomma in mezzo al fango, per la più classica delle passerelle? È sparito tra ordinanze, target riscritti, cantieri mai partiti e responsabilità divise così tanto da sembrare di nessuno. Tre anni dopo quella devastazione, la ricostruzione si presenta alla scadenza del 30 giugno 2026 con un conto politico pesantissimo: il fondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ) si è ridotto da 1,2 miliardi a 290 milioni. Consap doveva accelerare la ricostruzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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