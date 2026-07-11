PizzAut è già in pole position | sfornata una pizza speciale dedicata a Kimi Antonelli

PizzAut ha prodotto una pizza speciale dedicata a Kimi Antonelli. La consegna segue il Gran Premio d’Italia a Monza, che è già tutto esaurito. L’idea nasce da una telefonata tra il CEO del campionato di Formula 1 e il fondatore di PizzAut. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui motivi o sulla modalità di questa iniziativa.

Con il Gran Premio d’Italia a Monza già sold out, un’altra storia è pronta a conquistare il paddock, intrecciando sport e inclusione. Nasce tutto da una telefonata transoceanica tra Stefano Domenicali, ceo del circus mondiale, e Nico Acampora, fondatore di PizzAu t. Nonostante un’agenda piena di impegni come è facile immaginare, il top manager ha voluto dedicare tempo e spazio a un progetto unico: la creazione di una pizza speciale dedicata a Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese che sta facendo sognare l’automobilismo italiano. A settembre, la brigata che guida i locali più famosi del Paese tornerà così all’Autodromo. Ormai, una tradizione consolidata, i ragazzi gestiranno la pizzeria ufficiale dell’evento sfornando specialità per piloti, meccanici e ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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