George Russell ha ottenuto la pole position per il Gran Premio del Canada di Formula 1, che si svolgerà oggi alle 22 ora italiana. Al suo fianco in prima fila ci sarà Kimi Antonelli. La sessione di qualifiche si è conclusa con Russell davanti a tutti, mentre Antonelli ha ottenuto il secondo miglior tempo. La gara si terrà nel pomeriggio locale.

AGI - George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. George Russell (Mercedes) dopo aver conquistato la pole nella Sprint Race del Gran Premio del Canada si ripete nelle qualifiche per la gara. Il pilota britannico ha vinto anche la Sprint Race: partito dalla pole, ha preceduto al traguardo - dopo 23 giri - il connazionale e campione in carica Lando Norris (McLaren), e il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Canada, Russell in pole position davanti a Kimi Antonelli

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F1 GP Canada 2026: Russell in pole Sprint, Mercedes domina a Montréal

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