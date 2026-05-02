Kimi Antonelli | Dedico la pole position a Zanardi Come Senna e Schumacher? Tanta roba

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position in una gara importante, dedicandola a Zanardi. Ha commentato il risultato paragonandolo a figure leggendarie come Senna e Schumacher, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati. Le sue parole e il suo rendimento stanno attirando l’attenzione nel mondo delle corse, mentre il pubblico segue con interesse ogni suo passo. La sua performance sta lasciando il segno anche oltre i confini nazionali.

Una sola parola: wow. Andrea Kimi Antonelli sta facendo letteralmente sognare l’Italia dei motori e non solo. Il bolognese ha infatti conquistato per la terza volta consecutiva la pole position, segnando il miglior tempo alle qualifiche valide per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana. Un’impresa eccezionale quella dell’azzurro che, a soli diciannove anni, ha raggiunto le leggende Ayrton Senna e Michael Schumacher, unici in grado di incasellare tre pole di fila. Prestazione da applausi dunque per il classe 2000 che, nello specifico, ha fermato il cronometro a 1:27.798, rifilando 0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli: “Dedico la pole position a Zanardi. Come Senna e Schumacher? Tanta roba” Notizie correlate Kimi Antonelli nella storia della F1, terza pole consecutiva come Senna e Schumacher: «La dedico ad Alex Zanardi»Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position nel Gran Premio di Miami che si corre domenica. Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Dedico la pole position a Zanardi, al secondo tentativo mi sono entusiasmato troppo” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Kimi Antonelli, la sua storia segreta: dai kart alla Formula 1; Lando Norris: Antonelli che già lotta per il Mondiale mi incuriosisce, vediamo come se la caverà; La dedica di Sinner, l’ex fidanzata Eliska, il cinema con Stefano Accorsi: le curiosità su Kimi Antonelli; Norris: Mercedes, gran lavoro con Antonelli. Ora può vincere, voglio vedere come se la cava. F1, Andrea Kimi Antonelli: Dedico la pole position a Zanardi, al secondo tentativo mi sono entusiasmato troppoUna sola parola: wow. Andrea Kimi Antonelli sta facendo letteralmente sognare l'Italia dei motori e non solo. Il bolognese ha infatti conquistato per la ... oasport.it Kimi Antonelli reagisce e si prende la pole di forza a Miami! Leclerc in seconda fila, indietro le McLarenLa reazione di chi ha la velocità nel sangue. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul ... oasport.it Kimi Antonelli ancora più straordinario. Il 19enne pilota italiano conquista a Miami la terza pole position consecutiva. E l'ha ottenuta in modo totalmente autoritario. La Mercedes si conferma la migliore nel giro secco. In 1ª fila con Antonelli domenica (con parte - facebook.com facebook Kimi Antonelli davanti a tutti anche a Miami, terza pole consecutiva! x.com