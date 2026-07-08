Una frana di fango ha colpito una scuola femminile in un campo di profughi rohingya vicino a Cox’s Bazar, nel sudest del Bangladesh. Sono morte sette studentesse e un’insegnante, mentre sei persone sono rimaste ferite. Altre 14 sono state estratte vive dalle macerie. La frana ha distrutto l’edificio scolastico, causando il decesso di otto persone e il ferimento di sei. La zona è stata raggiunta dai soccorritori per le operazioni di recupero.

Una frana di fango ha travolto e distrutto una scuola femminile in un campo di profughi di etnia rohingya vicino a Cox’s Bazar, nel sudest del Bangladesh: sette studentesse e un’insegnante sono morte, mentre sei persone sono rimaste ferite e altre 14 sono state estratte vive dalle macerie. La frana è stata causata dalle intense piogge monsoniche che da domenica hanno causato frane e morti anche in altre zone del paese. Non è chiaro se in questa frana ci siano persone disperse. Il campo profughi si chiama Kutupalong ed è il più grande al mondo: accoglie circa 700mila persone di etnia rohingya fuggite dal vicino Myanmar. I rohingya sono principalmente di religione islamica e in Myanmar, paese a maggioranza buddhista, sono perseguitati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Almeno otto persone sono morte per una frana che ha travolto una scuola femminile in un campo di profughi rohingya in Bangladesh

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I modi più strani in cui le persone sono realmente morte — lultimo è incredibile

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