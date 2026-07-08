Inondazioni nel Sud della Cina | 6 morti e 130.000 persone evacuate

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le inondazioni nel sud della Cina hanno causato sei morti e costretto circa 130.000 persone all’evacuazione. Le squadre di soccorso stanno rimuovendo i detriti nella regione del Guangxi, dove le piogge intense hanno provocato allagamenti e danni alle strutture. Le autorità continuano le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle zone più colpite. Al momento, non sono stati segnalati ulteriori vittime o feriti oltre ai sei deceduti.

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Roma, 8 lug. (askanews) - I residenti e le squadre di soccorso rimuovono i detriti nel Sud della Cina dopo che le inondazioni hanno colpito la regione meridionale del Guangxi. Sei persone sono morte e almeno 130.000 sono state evacuate in seguito alle piogge torrenziali e alle vaste inondazioni causate dal tifone Maysak, secondo quanto riferito dalle autorità. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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