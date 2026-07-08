Le inondazioni nel sud della Cina hanno causato sei morti e costretto circa 130.000 persone all’evacuazione. Le squadre di soccorso stanno rimuovendo i detriti nella regione del Guangxi, dove le piogge intense hanno provocato allagamenti e danni alle strutture. Le autorità continuano le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle zone più colpite. Al momento, non sono stati segnalati ulteriori vittime o feriti oltre ai sei deceduti.

Roma, 8 lug. (askanews) - I residenti e le squadre di soccorso rimuovono i detriti nel Sud della Cina dopo che le inondazioni hanno colpito la regione meridionale del Guangxi. Sei persone sono morte e almeno 130.000 sono state evacuate in seguito alle piogge torrenziali e alle vaste inondazioni causate dal tifone Maysak, secondo quanto riferito dalle autorità. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inondazioni nel Sud della Cina: 6 morti e 130.000 persone evacuate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CB Channel 30 SC/NC Roll Call & Prayer Request | Live Saturday Night 8PM EST

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cina, almeno 15 morti e 48.000 evacuati per piogge e inondazioni

Leggi anche: Cina, almeno 15 morti e 48 mila evacuati per piogge e inondazioni

Temi più discussi: Il sud della Cina colpito da un tifone, evacuate centinaia di persone; La Cina mobilita le risorse per fronteggiare le inondazioni e mettere in salvo le popolazioni minacciate; Inondazioni in Cina: due morti a Nanning mentre l'est si prepara a un super tifone; Il sud della Cina colpito da un tifone, evacuate centinaia di persone.

Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta nel Guangxi, nel sud della Cina, dopo che il tifone Maysak ha provocato gravi inondazioni in diverse città. x.com

Tifone e inondazioni nel sud della Cina: 6 morti e 130.000 evacuati VIDEO(askanews) - I residenti e le squadre di soccorso rimuovono i detriti nel sud della Cina dopo che le inondazioni hanno colpito la regione meridionale del Guangxi. Sei persone sono morte e ... ilgazzettino.it

La storia di Westeros è basata sulla storia della Cina reddit

Inondazioni nel Sud della Cina: 6 morti e 130.000 persone evacuateRoma, 8 lug. (askanews) - I residenti e le squadre di soccorso rimuovono i detriti nel Sud della Cina dopo che le inondazioni hanno colpito ... stream24.ilsole24ore.com