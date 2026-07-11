Al Festival of Speed di Goodwood, in corso fino al 12 luglio nella Contea del West Sussex, Pirelli è partner ufficiale e fornitore esclusivo della gamma di pneumatici P Zero. La manifestazione include sfide sulla Hill Climb e attività nella Fan Zone, con la presenza di veicoli equipaggiati con pneumatici Pirelli. La gamma P Zero viene utilizzata durante le varie prove, senza ulteriori dettagli sui modelli specifici o le specie di veicoli coinvolti.

Al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma fino al 12 luglio nella Contea del West Sussex (a Chichester, nel Regno Unito), Pirelli ricopre il ruolo di partner ufficiale e di fornitore esclusivo con la sua gamma di pneumatici della famiglia P Zero. Dopo aver rinnovato la partnership pluriennale sottoscritta con gli organizzatori dello storico evento britannico, la casa milanese ha deciso di ampliare la sua presenza con un'area dedicata nella Fan Zone, tra talk, interviste e attività interattive per gli ospiti. Oltre alla possibilità di acquistare un cappellino esclusivo realizzato (in edizione limitata) dal marchio lombardo per celebrare la manifestazione, all'interno dello stand sono le novità di prodotto a prendersi la scena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirelli al Festival of Speed di Goodwood con la gamma P Zero, fra sfide sulla Hill Climb e la Fan Zone

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