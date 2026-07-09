È iniziato il Festival of Speed a Goodwood 2026, con diverse auto presenti. Tra le protagoniste ci sono sei Lamborghini Urus SE Performante, una Alpine A110 Future, una Pagani Huayra 70 Derecho, una Honda Prelude HRC Concept e una Cupra Raval. La manifestazione vede esposte vetture di alta gamma e concept car, attirando appassionati e addetti ai lavori. La kermesse si svolge nel Regno Unito e presenta modelli di diverse case automobilistiche.

‹ › 1 6 lamborghini urus se performante. ‹ › 2 6 alpine A110 Future. ‹ › 3 6 pagani Huayra 70 Derecho. ‹ › 4 6 honda prelude hrc concept. ‹ › 5 6 cupra raval. ‹ › 6 6 byd shark. Il Goodwood Festival of Speed non è un salone dell’auto nel senso classico del termine. Qui le novità non vengono solo illuminate su uno stand, ma scendono davvero in pista e affrontano la celebre Hillclimb. È questo il fascino dell’evento inglese, nato nel parco di Goodwood House, nel West Sussex, e ormai diventato uno degli appuntamenti più seguiti da costruttori, collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Rispetto ai saloni tradizionali, Goodwood ha un’atmosfera più viva: mescola passato e futuro, Formula 1 storiche, prototipi elettrici, supercar estreme e modelli destinati alla strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al via il Festival of Speed di Goodwood 2026. Ecco le protagoniste – FOTO

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Interview of Patrick Dempsey at Goodwood Festival of Speed 2025

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