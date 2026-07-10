Durante il Goodwood Festival of Speed, Pirelli ha presentato il nuovo pneumatico P Zero, che sarà montato su supercar elettriche, hypercar e vetture di Formula 1 del futuro. La casa produttrice ha mostrato come il pneumatico sia stato sviluppato per adattarsi alle esigenze di veicoli ad alte prestazioni, tra cui quelli a propulsione elettrica. L’evento ha visto anche la partecipazione di alcune vetture di ultima generazione equipaggiate con questa nuova versione del pneumatico.

Il Goodwood Festival of Speed si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per raccontare l'evoluzione dell'automobile ad alte prestazioni. In questo scenario, dove ogni anno debuttano le vetture più esclusive del panorama mondiale, Pirelli porta in scena l'intera famiglia P Zero, una gamma che continua ad accompagnare lo sviluppo delle sportive di nuova generazione. A certificare questo ruolo ci sono oltre 300 omologazioni già ottenute dai nuovi pneumatici, destinati a modelli premium e prestige sempre più potenti, tecnologici ed elettrificati. Oltre 300 omologazioni per le sportive di domani. Dal rilancio completo della gamma, avviato nel 2023, la famiglia P Zero ha consolidato la propria presenza sulle vetture più performanti del mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Formula 1.

© Ilgiornale.it - Pirelli accelera a Goodwood: il P Zero equipaggia le supercar del futuro tra elettrico, hypercar e Formula 1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tra Hypercar, Formula E e polemiche: il battito frenetico del motorsportIl mondo del motorsport vive un momento di grande fermento, tra le competizioni di hypercar e Formula E, e le polemiche che accompagnano queste sfide.

A Monza torna il MiMo: sfrecceranno in pista supercar e hypercarA Monza si prepara la nuova edizione del MiMo, il Milano Monza Motor Show, che si terrà dal 26 al 28 giugno 2026.

Pirelli accelera a Goodwood: il P Zero equipaggia le supercar del futuro tra elettrico, hypercar e Formula 1Un patrimonio tecnologico che consente di trasferire sulle vetture di serie soluzioni avanzate, dalla virtualizzazione dei processi di sviluppo fino alle tecnologie dedicate alle auto più esclusive ... ilgiornale.it

Pirelli porta a Goodwood la famiglia P ZeroROMA (ITALPRESS) – Pirelli P Zero torna al Goodwood Festival of Speed: nel contesto che riunisce le vetture più innovative e performanti al mondo, molte delle novità e delle auto impegnate sulla celeb ... gds.it