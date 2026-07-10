Ranucci | Report non va in vacanza mandate segnalazioni E FdI invia la mail sul caso Lavitola

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conduttore di un programma televisivo invita il pubblico a continuare a segnalare casi e problematiche anche durante le pause stagionali del programma. In un video pubblicato sui social, chiede di inviare segnalazioni scritte, sottolineando che il programma non si ferma e che le segnalazioni possono riguardare vari casi, tra cui uno recentemente portato all’attenzione del pubblico. Nel frattempo, un partito politico ha inviato una mail riguardante un caso specifico.

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"#Report non va in vacanza”. Inizia così il video di Sigfrido Ranucci, pubblicato sui profili social del programma di Rai3, in cui invita il pubblico non solo a guardare le repliche delle vecchie puntate ma anche inviare eventuali segnalazioni. “E se avete qualcosa da segnalarci, scriveteci a [email protected], vaglieremo ogni storia con la massima attenzione”, è la raccomandazione del conduttore finito nell’occhio del ciclone per l’attentato che ha subito alcuni mesi fa e che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ideato dal suo amico Valter Lavitola. Un messaggio che offre il pretesto a Fratelli d’Italia di lanciare la sua provocazione. "Vi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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