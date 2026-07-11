Il 9 luglio è stato firmato un accordo tra diverse istituzioni per avviare un progetto nella pineta di Castel Volturno. L'obiettivo è ricostituire le aree verdi e aumentare la produzione di tartufo bianchetto, un fungo pregiato storicamente presente in quella zona. Sono previste nuove tartufaie e interventi di rinverdimento per favorire la crescita di questo prodotto. L'intervento coinvolge un ampio piano di interventi vegetazionali.

L’accordo interistituzionale, siglato il 9 luglio scorso a Castel Volturno, prevede un massiccio intervento di ricostituzione vegetazionale finalizzato al potenziamento della produzione del tartufo bianchetto, prodotto di pregio storicamente presente in zona. Il progetto, realizzato anche con la collaborazione dell’associazione Elsa ETS impegnata nella tutela della biodiversità del territorio, si inserisce in un percorso generale di recupero della fascia pinetata e nasce anche dalla necessità di contrastare i danni provocati negli anni dagli attacchi del parassita cocciniglia, che ha causato la perdita di numerosi alberi. “L’accordo – ha... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pineta di Castel Volturno, al via il progetto per le nuove tartufaie

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