Castel Volturno tragedia al Pineta Grande | perde il bimbo al nono mese indaga la Procura

Nel casertano si è verificata una tragedia al Pineta Grande, dove una donna incinta ha perso il bambino alla 33esima settimana di gravidanza. La donna era stata ricoverata d’urgenza e, successivamente, si è verificato il decesso del neonato. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa perdita. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

Dramma nel casertano, dove una donna incinta ha perso il bambino alla 33esima settimana di gravidanza dopo un ricovero d’urgenza. La tragedia è avvenuta al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno e ora la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto. La vicenda riguarda una 34enne di Casal di Principe che lo scorso 24 aprile si era recata in ospedale a causa di forti dolori addominali. Dopo alcune ore di osservazione, però, era stata dimessa. Il giorno successivo, il 25 aprile, la donna è tornata in ospedale con un quadro clinico peggiorato. A quel punto i medici hanno disposto il ricovero. Il 26 aprile la paziente è stata sottoposta a un intervento cesareo d’urgenza, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare: è nato già privo di vita.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, tragedia al Pineta Grande: perde il bimbo al nono mese, indaga la Procura Notizie correlate Falsificata la cartella clinica di una donna morta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: condannato il titolareL'imprenditore Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, nel Casertano, è stato condannato a 4 anni e mezzo di... Perde la bimba al nono mese di gravidanza, ASL deve risarcire 550mila euroLa notizia è relativa a una vicenda risalente al settembre 2017, quando la donna incinta, alla 36/a settimana, si rivolge al pronto soccorso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; Cangiano (FdI): Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa. Pronti a spiegare un intervento necessario per legalità e sviluppo; Tragedia in ospedale: 34enne partorisce con cesareo d’urgenza, il bimbo nasce morto. Aperta un’inchiesta; CASTEL VOLTURNO - Migranti, Pd: su cpr scempio politico. Presenteremo interrogazione parlamentare. No secco di Libera e Comitato don Peppe Diana. Cpr a Castel Volturno, la Campania dice no: appello al governo. Vescovo Caserta: offesa alla dignità«Esprimiamo profonda preoccupazione per il progetto di realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nel Comune di Castel Volturno. I fatti di cronaca ci raccontano come all'interno ... napoli.repubblica.it Il no dei vescovi campani al Cpr di Castel Volturno. «Un territorio già mortificato più volte»Un bando di Invitalia prevede un centro per il rimpatrio da 120 persone, in un'area ad alto valore naturalistico. Dall'arcivescovo Lagnese al cardinale Battaglia, fino alla Conferenza episcopale regio ... avvenire.it #Caserta- Il Vescovo contro il Cpr a Castel Volturno. "Rinchiusa la dignità delle persone" #Cronaca #Vescovo #Dignità #Persone #NanoTV - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Lobotka all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com