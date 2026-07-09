Il Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital a Castel Volturno è aperto dopo aver annunciato ieri di non accettare ambulanze il 9 luglio. La direzione sanitaria aveva inviato una comunicazione ufficiale via PEC alla centrale operativa del 118, ma oggi il servizio è attivo e disponibile per i pazienti.

Ieri la direzione sanitaria del Pineta Grande Hospital aveva inviato una PEC alla centrale operativa del 118 per comunicare che oggi, 9 luglio, il Pronto Soccorso non avrebbe accettato le ambulanze in ingresso. Alla base della clamorosa iniziativa, come aveva raccontato al Corriere del Mezzogiorno il direttore amministrativo della struttura di Castel Volturno, lo stato di agitazione dei dipendenti, preoccupati per le sorti della clinica. Oggi gli stessi dipendenti sono però tornati sui loro passi e l'agitazione è rientrata. C'è un contenzioso con la Regione legato al mancato pagamento delle prestazioni di Pronto Soccorso eccedenti i tetti di spesa previsti dal convenzionamento. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Pineta Grande Hospital, a Castel Volturno rientra l'agitazione: il Pronto soccorso oggi è aperto

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Pinetagrande Hospital, rischio chiusura del Pronto Soccorso. La protesta sit-in all'Asl di Caserta

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