In vendita la chiesa sconsacrata San Filippo a Ponzano va all’asta

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La chiesa sconsacrata di San Filippo a Ponzano è stata messa all’asta. La vendita è stata annunciata dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Firenze. La chiesa si trova nel piccolo borgo di Ponzano e non è più in uso. La procedura di vendita è pubblica e si rivolge a potenziali acquirenti interessati. Non sono stati forniti dettagli sui tempi e le modalità dell’asta.

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La chiesa di San Filippo a Ponzano posta nel piccolo borgo di Ponzano è in vendita. A pubblicare la notizia è l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Firenze. Da diversi anni la chiesa e la canonica si trovano in stato di abbandono: lo si evince dalle foto sul sito dell’IDSC dell’Arcidiocesi e dalla descrizione dove si legge che l’intero complesso è in pessimo stato di conservazione. Oltre alla chiesa a unica navata ci sono anche gli annessi della canonica distribuita su due piani e una piccola cantina interrata. L’intera unità è di 400 metri quadri oltre al terreno di circostante di 1,2 ettari. Richiesta base 275mila euro e chi fosse interessato deve inviare una pec entro il 15 luglio alla Diocesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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