Frattamaggiore la Parrocchia San Filippo Neri celebra la dedicazione della chiesa e del nuovo altare

A Frattamaggiore, la parrocchia dedicata a San Filippo Neri ha celebrato la cerimonia di dedicazione della chiesa e del nuovo altare. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e rappresentanti della comunità locale, che si sono riuniti per assistere alla funzione religiosa e al rito di consacrazione. La celebrazione ha segnato un momento importante per la parrocchia e per gli abitanti della zona.

Frattamaggiore. Un evento di storica rilevanza religiosa e sociale sta per interessare la comunità di Frattamaggiore. Nell’84° anno dell’erezione a Parrocchia, la comunità di San Filippo Neri, appartenente alla Diocesi di Aversa, annuncia ufficialmente la solenne celebrazione per la Dedicazione della Chiesa e del Nuovo Altare. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio 2026, alle ore 18:00. La dedicazione di una chiesa rappresenta uno dei momenti più densi e significativi della vita liturgica cristiana. Come sottolineato dalla comunità parrocchiale, prima ancora dell’edificio fisico fatto di marmi e pietre, la celebrazione esalta la "Chiesa di pietre vive": la comunità dei fedeli che si riunisce per ascoltare la Parola di Dio e celebrare i sacramenti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Frattamaggiore, la Parrocchia “San Filippo Neri” celebra la dedicazione della chiesa e del nuovo altare Notizie correlate Concerto gratuito, il Houston Tidelanders Chorus alla Chiesa di San Filippo NeriGli Houston Tidelanders Chorus, prestigioso coro maschile proveniente da Houston (Texas, USA), arrivano in Italia in occasione dell’80° anniversario... Monreale, la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San FrancescoMonreale 19, aprile 2026 – La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco,... Una raccolta di contenuti Spari contro la chiesa San Filippo Neri allo Zen di PalermoSgomento e reazioni per i colpi di arma da fuoco esplosi contro la parrocchia San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Preso di mira l’ingresso secondario della chiesa, con i proiettili penetrati ... msn.com L'appello di padre Giovanni Giannalia ai ragazzi violenti di San Filippo Neri: FermateviLe parole del sacerdote dopo le intimidazioni armate alla parrocchia del quartiere mentre i social testimoniano una sparatoria in strada avvenuta a Capodanno Due video mostrano le diverse realtà del ... rainews.it