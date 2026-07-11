Piano Roma Notte | come cambia il traffico della movida

Da giovedì 9 luglio 2026 è entrata in vigore la prima fase del Piano Notte di Roma Capitale, un progetto che mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spostamenti serali e notturni, in particolare durante i fine settimana. La misura interessa la viabilità della movida, con modifiche che riguardano principalmente il traffico e i percorsi dedicati alle attività notturne. La nuova regolamentazione sarà attiva nelle aree interessate per tutta la durata della fase iniziale.

È operativa da giovedì 9 luglio 2026 la prima fase del Piano Notte di Roma Capitale, il progetto promosso dal Campidoglio per rendere più sicuri e semplici gli spostamenti serali e notturni, soprattutto durante i fine settimana. Le notti di giovedì, venerdì e sabato sono infatti quelle su cui si concentrano gli interventi più puntuali, per cittadini e turisti che frequentano le zone della movida o i luoghi dei grandi eventi. Ecco dunque il Piano Roma Notte, frutto della collaborazione tra il sindaco Roberto Gualtieri e il prefetto Lamberto Giannini. Il progetto interviene su più livelli: trasporto pubblico, servizi su prenotazione, illuminazione e presìdi sul territorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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