Roma al via il Piano Roma Notte | più bus assistenti Atac e sicurezza rafforzata per la movida

È iniziato il Piano Roma Notte, un insieme di interventi adottati da amministrazione comunale e prefettura. Prevede un aumento dei mezzi pubblici, più assistenti Atac e un rafforzamento delle misure di sicurezza durante le ore serali e notturne nella città. Il piano mira a migliorare la mobilità e la sicurezza nelle zone frequentate dalla movida. La misura è ora attiva e operativa.

Entra ufficialmente in vigore il Piano Roma Notte, il programma di interventi promosso da Campidoglio e Prefettura per rafforzare la sicurezza e migliorare la mobilità nelle ore serali e notturne della Capitale. L’iniziativa punta a garantire spostamenti più sicuri per cittadini e turisti, attraverso un potenziamento del trasporto pubblico e una maggiore presenza di personale nelle stazioni e a bordo dei mezzi. Il piano nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Atac e Roma Servizi per la Mobilità, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente nelle aree maggiormente frequentate durante la movida. Assistenti Atac sulle linee notturne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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