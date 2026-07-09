Roma cambia volto di notte | dal 9 Luglio entra in funzione il nuovo piano per la movida

Dal 9 luglio entra in vigore il nuovo piano per la movida a Roma. La misura mira a modificare le modalità di gestione della vita notturna in città. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali restrizioni o regolamenti specifici. Il piano è stato adottato ufficialmente e sarà attuato a partire dalla data indicata. La proposta riguarda la regolamentazione delle attività notturne senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di applicazione.

La notte di Roma cambia volta, e questa volta non è solo un modo di dire: da oggi, 9 luglio, entra in funzione il nuovo piano per la movida, un progetto che promette di ridisegnare il modo in cui la Capitale vive dopo il tramonto. Tra serate, rientri, piazze piene e quartieri che non dormono mai, il Campidoglio prova a mettere ordine nella Roma notturna. Ma quali sono le nuove regole del piano? Il Piano Roma Notte per la movida parte oggi: più controlli, ma anche tutor nelle zone calde. Si chiama Piano Roma Notte ed è il nuovo progetto di Roma Capitale per rendere più sicure e vivibili le serate della città. Sarà attivo ogni settimana nelle notti di giovedì, venerdì e sabato, e sarà volto a fornire ai cittadini una serie di garanzie di sicurezza, mobilità, decoro urbano e presidio del territorio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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