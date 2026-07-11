Piano Casa FdI replica | Cantoni offende l' intelligenza e fa propaganda sulla pelle dei bresciani

Fratelli d’Italia ha risposto alle dichiarazioni dell’assessore del Comune di Brescia, che aveva definito il Piano casa del governo come «una barzelletta». Il partito ha accusato Cantoni di offendere l’intelligenza e di fare propaganda sulla pelle dei cittadini bresciani. La replica invita a ridurre gli attacchi ideologici e a favorire una maggiore collaborazione tra le istituzioni.

Meno attacchi ideologici e più collaborazione istituzionale. Fratelli d’Italia difende il Piano casa del governo che nei giorni scorsi l’assessore del Comune di Brescia Alessandro Cantoni ha definito «una barzelletta». Sulle colonne del Corriere, l’esponente della Giunta Castelletti ha tradotto in numeri i 3,3 milioni di euro che da Roma atterreranno in città per il rifacimento degli alloggi inagibili, tali risorse porteranno «soltanto» alla ristrutturazione di 66 appartamenti nei prossimi 5 anni. Al grido di «Cantoni fa propaganda sulla pelle dei bresciani», i consiglieri comunali di FdI, Mariachiara Fornasari e Giovanni Posio ribattono:... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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