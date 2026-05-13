Sanità Parisi Lega | Bando medici in pensione a Sant’Agata offende l’intelligenza dei cittadini

Il coordinatore provinciale della Lega ha commentato duramente un bando per medici in pensione destinato al Pronto Soccorso di Sant’Agata, definendolo offensivo per l’intelligenza dei cittadini. Secondo quanto riferito, l’avviso è stato pubblicato senza considerare adeguatamente le esigenze del servizio e delle persone che vi si rivolgono. La polemica si concentra sulla modalità di selezione e sull’opportunità di coinvolgere professionisti in pensione.

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“Siamo di fronte all’ennesimo capitolo di una gestione sanitaria che sembra guardare più alle scadenze elettorali che alle reali necessità dei pazienti. Il recente avviso pubblico per il conferimento di incarichi a medici in quiescenza per il Pronto Soccorso del presidio saticulano palesa un tempismo quantomeno sospetto, che non può passare inosservato a chi possiede spirito critico e onestà intellettuale”. “L’ospedale ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ non è, e non deve essere, terra di conquista per la politica del consenso dell’ultimo minuto – prosegue Parisi –. È inaccettabile che una struttura vitale per il territorio venga utilizzata come palcoscenico per proclami che arrivano puntuali solo quando si avvicina il momento del voto.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sanità, Parisi (Lega): “Bando medici in pensione a Sant’Agata offende l’intelligenza dei cittadini” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanità, Parisi: “Bando medici in pensione a Sant’Agata, tempismo elettorale che offende l’intelligenza dei cittadini”Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo di fronte all’ennesimo capitolo di una gestione sanitaria che sembra guardare più alle scadenze elettorali che alle... Leggi anche: Centrodestra, Parisi (Lega): “Senza tavolo su Sant’Agata, nessuna alleanza nel Sannio” Bando medici in pensione a Sant’Agata, Parisi (Lega): ‘Tempismo elettorale che offende l’intelligenza dei cittadini’Siamo di fronte all’ennesimo capitolo di una gestione sanitaria che sembra guardare più alle scadenze elettorali che alle reali necessità dei pazienti. Il recente avviso pubblico per il conferimento ... ntr24.tv Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): «Senza tavolo con alleati niente intese altrove»Il commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati in vista delle ... ilmattino.it