piange fatima sfregiata a milano ho pensato davvero di morire

Notizia in breve

Una donna di 22 anni di origini nordafricane è stata ferita a Milano. La donna ha raccontato di aver pensato di morire, poiché non riusciva a vedere e il sangue le impediva di respirare. È stata soccorsa e portata in ospedale, dove le è stato riscontrato un trauma. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità dell’aggressore.