Piange Fatima sfregiata a Milano Ho pensato davvero di morire
Una donna di 22 anni di origini nordafricane è stata ferita a Milano. La donna ha raccontato di aver pensato di morire, poiché non riusciva a vedere e il sangue le impediva di respirare. È stata soccorsa e portata in ospedale, dove le è stato riscontrato un trauma. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità dell’aggressore.
"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". Con queste parole Fatima, 22 anni, di origini marocchine, ha ricostruito dal suo letto di ospedale davanti agli investigatori della Polizia Locale di Milano, i terribili istanti vissuti giovedì pomeriggio sulla banchina della stazione Duomo della linea gialla. La giovane, vittima di un'aggressione improvvisa e brutale, è stata dimessa ieri mattina dal padiglione "Monteggia" del Policlinico dove ha sede il reparto di chirurgia maxillo-facciale. I medici le hanno confermato che porterà per sempre una cicatrice sul viso, dalla narice destra fino alla guancia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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