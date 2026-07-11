peste suina cinghiale infetto vicino al corno

Una carcassa di cinghiale è stata trovata da un escursionista nel territorio di Fanano, in provincia di Modena, a circa tre chilometri dal Parco regionale del Corno alle Scale. L’esame ha confermato la presenza di Peste suina africana (Psa) nel animale, che non rappresenta un rischio per l’uomo. La scoperta ha portato all’attivazione delle autorità sanitarie e alle misure di controllo previste per questa malattia.

Una carcassa di cinghiale, trovata da un escursionista nel territorio di Fanano (Modena), a circa tre chilometri dal confine con il Parco regionale del Corno alle Scale, è risultata positiva alla Peste suina africana (Psa, non nociva per l’uomo). "Il dato, sebbene non ancora ufficializzato sul sito ministeriale, è stato confermato per le vie brevi dai colleghi della polizia locale della Provincia di Modena, dalla nostra Ausl e dal dirigente del servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna ", si legge in una comunicazione inviata due giorni fa dalla polizia locale della Città metropolitana al consigliere delegato di Palazzo Malvezzi, Franco Cima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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