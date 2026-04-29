Peste suina africana | nuovi casi in Liguria

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha comunicato che, al 26 aprile 2026, sono stati individuati quattro nuovi casi di peste suina africana in Liguria. La notizia riguarda gli ultimi dati disponibili, aggiornati di recente, e si riferisce a focolai che si sono verificati nella regione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli geografici o sulle modalità di diffusione.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 26 aprile 2026, sono quattro i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria. In Piemonte sono state osservate sei nuova positività sui cinghiali, in provincia.🔗 Leggi su Genovatoday.it Peste suina, stop contagi da 5 mesi: 'Lento ritorno alla normalità per gli allevatori pavesi' Notizie correlate Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Peste suina africana: impennata di casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 12 aprile 2026, sono... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Peste suina africana: nuovi casi in Liguria; I CONTROLLI PER LA PSA – IN LIGURIA TRE NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI, UNO IN PIEMONTE - UN NUOVO FOCOLAIO IN ALLEVAMENTO SUINICOLO PIEMONTESE; Tornano i casi di peste suina: i nuovi positivi tutti in provincia; Sei nuovi casi di peste suina tra i cinghiali in Piemonte. Peste suina africana: 3 nuovi casi in Liguria, uno anche in PiemonteIn Liguria 3 nuovi positivi tra i cinghiali, uno in Piemonte: sempre in Piemonte un nuovo focolaio in un allevamento suinicolo. Sono questi gli ultimi aggiornamenti sulla peste suina africana forniti ... cacciapassione.com Sei nuovi casi di peste suina in Piemonte, in regione il totale arriva a 810TORINO – Sono in totale 2.089 i casi di peste suina africana. Il numero cresce a 810 in Piemonte, salgono a 1.279 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. quotidianopiemontese.it Tornano i casi di peste suina: i nuovi positivi tutti in provincia x.com Nuovi casi di #pestesuina in Piemonte, tutti i particolari https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/peste-suina-sei-nuovi-casi-piemonte-ponte-519dce5d-879c-41f7-8fb4-b62e21a6c555.html - facebook.com facebook