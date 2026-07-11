Perugia-Terontola via al cantiere Ecco le alternative al treno E riapre la tratta di Sant’Anna

Tra due giorni verrà interrotta la linea ferroviaria tra Perugia e Terontola. Rfi ha comunicato le soluzioni alternative disponibili per i passeggeri durante i lavori, tra cui il riapertura della tratta di Sant’Anna.

Mancano due soli giorni all’interuzione della linea ferroviaria più importante dell’Umbria. E Rfi fa sapere nel dettaglio quali saranno le alternative per i viaggiatori che percorrono il tratto fra Perugia e Terontola. Le modifiche al servizio ferroviario, con limitazioni, cancellazioni e servizi con bus, interesseranno la tratta Ponte San Giovanni–Terontola da questo lunedì e fino al 23 agosto, mentre da Perugia–Fontivegge a Terontola dal 24 agosto al 6 settembre. Nel periodo 14 luglio - 23 agosto la circolazione ferroviaria sarà garantita dal Regionale di Trenitalia attraverso un servizio bus, in corrispondenza con i treni che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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