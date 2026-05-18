Pisa incendio doloso al cantiere della scuola Sant' Anna Rivendicano gli anarchici

Nella notte tra il 7 e l'8 aprile, nel cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si è verificato un incendio che ha causato danni a diverse strutture. Gli autori dell’atto sono stati rivendicati da un gruppo di anarchici insurrezionalisti, che hanno pubblicato una comunicazione in merito. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le modalità dell’incendio. Al momento, non ci sono dettagli sulle eventuali conseguenze o danni materiali specifici.

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Gli anarchici insurrezionalisti hanno rivendicato l'attacco incendiario avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 aprile nel cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel comunicato diffuso online, gli autori motivano l'azione come un gesto contro la ricerca legata ai conflitti e alle tecnologie militari, sintetizzando il loro messaggio con una frase destinata a diventare il manifesto dell'azione: ''Ogni guerra moderna inizia in un laboratorio''. Nel testo non manca l'esplicita solidarietà ad Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista detenuto al 41bis per precedenti attentati. Secondo la rivendicazione, sei ordigni incendiari sarebbero stati collocati su quattro mezzi pesanti e sulle centraline di due gru presenti nel cantiere, provocando colonne di fumo visibili a distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pisa, incendio doloso al cantiere della scuola Sant'Anna. Rivendicano gli anarchici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ordigni incendiari nel cantiere, anarchici attaccano la Scuola Sant’AnnaPisa, 18 maggio 2026 – Un incendio di matrice anarchica ha preso di mira il cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant’Anna,... Ordigni nel cantiere del Parco scientifico della Scuola Sant'Anna: si segue la pista anarchicaL'evento è avvenuto nella più completa inconsapevolezza dei cittadini che risiedono nella zona e di tutti i lavoratori che quotidianamente... Pisa, incendio doloso al cantiere della scuola Sant'Anna. Rivendicano gli anarchiciGli anarchici insurrezionalisti hanno rivendicato l'attacco incendiario avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 aprile nel cantiere del nuovo ... iltempo.it Ordigni incendiari nel cantiere della Sant'Anna, anarchici rivendicano attaccoUn gruppo anarchico si è introdotto nel cantiere del polo scientifico-tecnologico della Sant'Anna piazzando sei ordigni incendiari ... gonews.it