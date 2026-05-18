Ordigni incendiari nel cantiere anarchici attaccano la Scuola Sant’Anna

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 18 maggio 2026 si è verificato un incendio nel cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant’Anna, situato a San Giuliano Terme. L’incendio, di origine attribuita a gruppi anarchici, ha interessato alcune strutture del cantiere in fase di realizzazione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per spegnere le fiamme e avviare le indagini. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte nell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisa, 18 maggio 2026 – Un incendio di matrice anarchica ha preso di mira il cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant’Anna, il polo che l’ateneo sta costruendo a San Giuliano Terme. I fatti risalirebbero alla a notte tra il 7 e l’8 aprile scorsi, quando un commando si sarebbe introdotto nell’area dove sta sorgendo il futuro polo d’eccellenza per la ricerca scientifica internazionale, posizionando sei ordigni incendiari per bloccare i lavori di un complesso strategico per l’ateneo pisano. La rivendicazione. L’azione è stata immediatamente rivendicata con un comunicato diffuso sui canali d’area, in cui gli autori mettono nel mirino l’attività di studio e sviluppo tecnologico dell’università. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ordigni incendiari nel cantiere anarchici attaccano la scuola sant8217anna
© Lanazione.it - Ordigni incendiari nel cantiere, anarchici attaccano la Scuola Sant’Anna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Libertà per Cospito”. E gli anarchici fanno esplodere sei ordigni nel cantiere di un centro di ricercaNel silenzio generale, gli anarchici continuano a muoversi sotto traccia e a piazzare bombe.

Ronciglione, sopralluogo al cantiere del Sant'Anna: 20 posti letto e inaugurazione tra un meseNuova Casa e Ospedale di comunità di Ronciglione, a un mese dall'inaugurazione questa mattina si è svolta una visita istituzionale presso la...

scuola sant anna ordigni incendiari nel cantiereOrdigni incendiari nel cantiere, anarchici attaccano la Scuola Sant’AnnaPiazzati sei ordigni nel Parco Tecnologico lo scorso aprile. La rivendicazione: Le guerre iniziano nei laboratori ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web