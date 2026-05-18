Nella giornata del 18 maggio 2026 si è verificato un incendio nel cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant’Anna, situato a San Giuliano Terme. L’incendio, di origine attribuita a gruppi anarchici, ha interessato alcune strutture del cantiere in fase di realizzazione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per spegnere le fiamme e avviare le indagini. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte nell’episodio.

Pisa, 18 maggio 2026 – Un incendio di matrice anarchica ha preso di mira il cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant’Anna, il polo che l’ateneo sta costruendo a San Giuliano Terme. I fatti risalirebbero alla a notte tra il 7 e l’8 aprile scorsi, quando un commando si sarebbe introdotto nell’area dove sta sorgendo il futuro polo d’eccellenza per la ricerca scientifica internazionale, posizionando sei ordigni incendiari per bloccare i lavori di un complesso strategico per l’ateneo pisano. La rivendicazione. L’azione è stata immediatamente rivendicata con un comunicato diffuso sui canali d’area, in cui gli autori mettono nel mirino l’attività di studio e sviluppo tecnologico dell’università. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ordigni incendiari nel cantiere, anarchici attaccano la Scuola Sant’Anna

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