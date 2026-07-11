Perfettamente Sinner | la vendetta su Djokovic vale un’altra finale a Wimbledon

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in due ore e venti minuti, vincendo il match che lo aveva eliminato a Melbourne. La vittoria permette all’italiano di accedere a un’altra finale a Wimbledon. Domenica affronterà Alexander Zverev e ha dichiarato di dover essere la sua versione migliore per competere.

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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Wimbledon, Sinner-Djokovic vale la finale | Sinner vince il primo setJannik Sinner ha vinto il primo set contro Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, segnando il dodicesimo confronto tra i due.

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