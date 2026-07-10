Wimbledon Sinner-Djokovic vale la finale | Sinner vince il primo set

Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, segnando il dodicesimo confronto tra i due. La sfida si svolge sull’erba del torneo britannico, dove i due si sono già affrontati in passato, con Sinner che l’anno scorso aveva eliminato Djokovic in semifinale, poi vincendo il titolo. Questa partita rappresenta una delle sfide più attese del torneo, con la possibilità di accedere alla finale.

Non è una gara come le altre: Jannik Sinner e Novak Djokovic di fronte per la 12esima volta, la terza sull’erba di Wimbledon dove l’anno scorso, sempre in semifinale, si sono affrontati e a vincere è stato l’italiano che poi ha trionfato in finale (per la prima volta) vincendo il torneo dello Slam. Il numero uno del mondo ha ritrovato la forma fisica così come il serbo: chi vincerà affronterà Alexander Zverev che ha sconfitto in tre set la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, raggiungendo la finale a Londra per la prima volta. Sinner vince il primo set. 10° game: Sinner al servizio per vincere il primo set, l’azzurro va subito 15-0 con il quarto ace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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