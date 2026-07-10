wimbledon sinner djokovic vale la finale

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano per la dodicesima volta, questa volta in semifinale a Wimbledon. È la terza volta che si incontrano sull’erba di Londra, dopo il confronto dello scorso anno, che si è concluso con la vittoria dell’italiano. In quella partita, Sinner aveva poi vinto il torneo, conquistando il primo titolo dello Slam. La partita di questa sera si gioca sulla stessa superficie.

Non è una gara come le altre: Jannik Sinner e Novak Djokovic di fronte per la 12esima volta, la terza sull’erba di Wimbledon dove l’anno scorso, sempre in semifinale, si sono affrontati e a vincere è stato l’italiano che poi ha trionfato in finale (per la prima volta) vincendo il torneo dello Slam. Il numero uno del mondo ha ritrovato la forma fisica così come il serbo: chi vincerà affronterà Alexander Zverev che ha sconfitto in tre set la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, raggiungendo la finale a Londra per la prima volta. La gara in diretta: 1° set. 7° game: molto precise e forti (oltre i 200 Kmh) le prime palle di Djokovic che sale 40-15 poi chiude con un altro ace, 4-3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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DJOKOVIC batte SINNER e vola in FINALE

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